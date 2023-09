Samorząd Leszna złożył petycję w Sejmie. Sprawa dotyczy także Boszkowa Dariusz Staniszewski

W imieniu samorządu Leszna wiceprezydent Piotr Jóźwiak złożył we wtorek - 26 września 2023 roku w Sejmie petycję dotyczącą dostępu do linii brzegowej. Zgodnie z przepisami do 1,5 metra od linii brzegowej nie można grodzić ani zagradzać dostępu do jezior. Niestety ten przepis w wielu sytuacjach nie jest przestrzegany. Petycja samorządu Leszna jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w czerwcu w Brennie.