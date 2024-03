Samorządowy weteran ciągle w akcji. 78-letni Tomasz Malepszy chce być nadal radnym

78-letni Tomasz Malepszy na listach PL18

Rok 2014 był dla Tomasza Malepszego przełomowy. On doświadczony samorządowiec i czterokrotny prezydent Leszna z rekomendacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej przegrał w drugiej turze z Łukaszem Borowiakiem. Borowiak był posłem Platformy Obywatelskiej poróżnionym z kierownictwem partii, który wystartował do fotelu prezydenta Leszna, chociaż kandydatem Platformy był Tadeusz Pawlaczyk.

Kampania wyborcza z 2014 roku była wyjątkowo nieprzyjemna dla Tomasza Malepszego. Czerwony budzik budzący Leszno z marazmu, krótkie filmy wideo pokazujące zapuszczone fragmenty Leszna, to tylko niektóre z elementów „brudnej kampanii wyborczej" jak to określił po przegranych wyborach w rozmowie z Panoramą Leszczyńską Tomasz Malepszy. Przegrany prezydent mówił wtedy, że to koniec jego pracy w samorządzie i w 2018 roku nie będzie kandydował.

W 2018 roku Tomasz Malepszy rzeczywiście nie startował... ale z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który zamienił na listę PL18. Tym razem podczas rozmowy z Panoramą Leszczyńską eksprezydent przekonywał do tego, aby nie głosować na listy partyjne, a lokalnych ponadpartyjnych samorządowców. Jego zdaniem, takie osoby znalazły się na liście stowarzyszenia PL18.