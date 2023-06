Sobotnie śniadanie w pięknym parku w Lesznie. Ruszyły Rynki Śniadaniowe 2023

Rynki Śniadaniowe mają swoich fanów. Podczas wydarzenia można zjeść smaczne śniadanie, a dodatkowo spędzić czas z przyjaciółmi, rodziną lub dziećmi.

Rynki Śniadaniowe to cykl imprez, których ideą jest propagowanie smacznego, lokalnego jedzenia oraz zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia. To także możliwość dobrego rozpoczęcia dnia, wspólnego celebrowania śniadania w niecodziennej formie i otoczeniu placów miejskich - informuje Urząd Miasta Leszna.