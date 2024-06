Straż Książkowa przyjedzie do dzieci w Lesznie. Festyn Powitanie Lata w bibliotece zainaugrował dziś akcję ZDJĘCIA i FILM

Przygotowania do tej wakacyjnej atrakcji trwały przez kilka miesięcy. Straż książkowa pojawi na osiedlach w Lesznie. Do tej pory były to wizyty z Bajkomotywą czy zamkiem magicznym, a teraz będzie to nowość. Wóz strażacki będzie wokół na osiedla książki dla naszych najmłodszych. Będziemy na bieżąco promować tę akcję. Będzie widowiskowa - mówi Andrzej Kuźmiński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.