Święconka 2024. Sprawdźcie gdzie i o której zaplanowano jutro święcenie pokarmów w Lesznie

Bazylika pw. św. Mikołaja - od godz. 11:00 do 13:00 i od 14:00 do 16:00, co pół godziny.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela - od godz. 11.30 do godz. 16.00 (co 30 minut) na placu przy figurze Maryi.

Parafia pw. św. Krzyża - od godz. 10:00 do 14:00 co pół godziny przed kościołem.

Parafia św. Antoniego Padewskiego - od godz.12.00 do 16.00 co godzinę.

Parafia św. Kazimierza - od 9.00 do 13.00 - co pół godziny oraz od 14.00 do 16.00 - o pełnych godzinach.

Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Lesznie - Zaborowie - przed kościołem (od strony bocznego wejścia) o godz. 10:00, 11:00, 12:00 i 14:00, w Henrykowie - o 9.00.

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie - Gronowie - Maryszewice – godz. 10:00, ul. Jesienna – godz. 10.30, Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa – godz. 11.00, cmentarz – godz. 11.30, przed kościołem - godz. 12:00, 13:00, 14:00 i 15.00.