Terytorialsi obchodzą swoje święto. Po raz szósty od powołania Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą swoje święto

Po raz szósty od powołania świętują Wojska Obrony Terytorialnej

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej przypada co roku 27 września, w rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego. Wtedy to, jeszcze w czasie oblężenia Warszawy w 1939 roku, powstała Służba Zwycięstwu Polsce, konspiracyjna formacja, przekształcona najpierw w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Wojska Obrony Terytorialnej nawiązują swoją tradycją do tej formacji, i właśnie dlatego - 27 września, obchodzą swoje święto.

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej przypada 27 września, w rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego Dariusz Staniszewski

Od początku istnienia WOT powstało 18 Brygad Obrony Terytorialnej. Jedną z nich jest związana z Lesznem 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych RP, który swoją siłę buduje w oparciu o żołnierzy ochotników. W ciągu 6 lat Terytorialsi nie raz udowodnili, że działają zgodnie ze swoją misją, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności - mówi oficer prasowa 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej por. Anna Jasińska-Pawlikowska.

Ślubowanie żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lesznie