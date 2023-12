To będzie kolejny dobry rok dla powiatu leszczyńskiego. Samorząd przebuduje drogę w sypialni Leszna

Infrakom z Kościana przebuduje drogę w Gronówku

Przebudowa drogi w Gronówku jest jedną z sześciu dróg i dziewięciu ścieżek pieszo-rowerowych wpisanych do przyszłorocznego budżetu. Część z nich jest już po przetargu, a kilka znajduje się już w fazie przetargowej. Chodzi o drogę przez Gronówko, ścieżkę z Łoniewa przez Dobramyśl do skrzyżowania z DK 12 i drogę Maruszewo - Dąbcze. Wkrótce dowiemy się, kto przebuduję ulicę Grotnicką we Włoszakowicach oraz drugą części drogi wiodącej z Wojnowic do granicy z powiatem kościańskim.

Kolejnym zadaniem do realizacji w 2024 roku jest droga z Wijewa do Potrzebowa. Powiat planuje także zmodernizować drogę z Krzyżowca do Zbarzewa, przy tej inwestycji samorząd liczy na dofinansowanie z Lasów Państwowych. Trwają prace nad kolejnym zadaniem, chodzi o projekt pięciokilometrowego odcinka ścieżki rowerowej z Brenna w kierunku Włoszakowic, do zjazdu do leśniczówki Tłucznia.