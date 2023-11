Inwestycja za ponad 90 milionów. MPEC w Lesznie szykuje się do dużej inwestycji

MPEC w Lesznie zbuduje nowy piec

Inwestycja prowadzona przez miejską spółkę będzie kosztowała 93 400 000 zł i będzie prowadzona z dotacją z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45 procent. Pozostałe 55 procent będzie pożyczką z NFOŚiGW. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

Nowy układ kogeneracyjny o którym informuje MPEC, to piec do spalania biomasy, czyli zrębków leśnych. Nowe źródło ciepła przyczyni się do redukcji zużycia węgla kamiennego oraz emisji CO2 o ok. 50 procent.