Samorząd nie może podpisać umowy na modernizację pływalni Akwawit. Co jest powodem?

Krajowa Izba Odwoławcza zajmie się przetargiem na modernizację pływalni Akwawit

Remont pływalni Akwawit to pomysł samorządu Leszna, który od kilku lat jest właścicielem zamkniętej pływalni. Do przetargu na to zadanie złożono dwie oferty. Jedną, na ponad blisko 74 000 000 złotych przedstawiło przedsiębiorstwo Adamietz ze Strzelec Opolskich, o 14 000 000 złotych mniej od firmy Alstal Bydgoszczy.

Mogłoby wydawać się, że umowa z firmą ze Strzelec Opolskich będzie szybko podpisana i modernizacja pływalni ruszy pełną parą. Kontrakt nie został podpisany, bo przedsiębiorstwo z Bydgoszczy złożyło wniosek o wykluczenie konkurenta, argumentując rzekomymi nieprawidłowościami podczas robót na innej inwestycji.

Samorząd poprosił przedsiębiorstwo Adamietz o wyjaśnienie stawianych zarzutów. Po analizie dostarczonych dokumentów zdecydowano, że nie ma powodów do wykluczenia i inwestycja będzie realizowana przez przedsiębiorstwo Adamietz. Podpisanie kontraktu na największą w historii samorządu inwestycję, miało mieć miejsce w połowie grudnia, bo Alstal miał prawo do skargi, którą mógł złożyć w Krajowej Izby Odwoławczej.