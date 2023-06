Upalny długi czerwcowy weekend 2023. Na plażach tłok. Tak wygląda plaża w Gołanicach leżąca najbliżej Leszna Michał Wiśniewski

Długi czerwcowy weekend to prawdziwie letnia i upalna pogoda. Czwartek i piątek to momentami 30 stopni Celsjusza i to sprawiło, że zapełniły się wszystkie plaże w regionie. Jak jest na tej leżącej najbliżej Leszna, gdzie wiele osób może dojechać rowerem? Zajrzeliśmy do Gołanic.