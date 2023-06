Uwaga kierowcy w Lesznie i okolicach. Ostrożnie dziś na drogach, bo policja suszy kaskadowo. Akcjsa prędkość 30 czerwca 2023 u progu wakacji

Akcja kaskadowych pomiarów prędkości to działania mające związek z rozpoczęciem wakacji, a działania są koordynowane na szczeblu ogólnopolskim.

Patrole z radarami pojawią się przede wszystkim tam, gdzie najczęściej mają miejsce wypadki drogowe, a przyczyną ich jest nadmierna prędkość.

Kaskadowy pomiar prędkości prowadzony jest przez policjantów wyposażonych w ręczne mierniki prędkości, w kilku miejscach i na tym samym odcinku drogi – zdradza Monika Żymełka z policji w Lesznie.

Nie będą to jedyne akcje policji na drogach i poza patrolami na poboczach będą tez inne działania.

Policjanci ruchu drogowego w radiowozach z wideo rejestratorami będą w zdecydowany i konsekwentny sposób egzekwować od kierujących przestrzegania przepisów drogowych, w tym ograniczeń prędkości – dodaje Żymełka.

Wakacje to czas zwiększonej liczby wyjazdów, większy ruch i często też zmęczenie za kierownicą. Ważne, by nie były to przyczyny wypadków. Znowelizowane prawo drastycznie podniosło kwoty mandatów, a dodatkowo wprowadziło regułę recydywy. Drugi mandat za to samo – na przykład prędkość, to kara mnożona podwójnie. Łatwo więc pozbyć się prawka.