Pączek czy deser melba? Zapraszamy w podróż po koktajlbarach dawnego Leszna Dariusz Staniszewski

Historia pysznych lodów w Lesznie sięga 1977 roku. Wtedy to, w zabytkowej kamienicy pod numerem 32 przy Rynku otwarto Delicje Narodowe Archiwum Cyfrowe/KAW/ MBP Leszno Zobacz galerię (12 zdjęć)

Przez czwartek - 8 lutego 2024 trudno przejść bez pączka. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i jest dobra okazją do objadania się np. pączkami w jednej z wielu kawiarni w Lesznie. To też doskonała okazja do tego, aby powspominać kawiarnie i restauracje, które w PRLu były ostoją życia towarzyskiego i miejscem, w którym spędzało się czas przy ciastku i szklance fusiastej kawy. Zapraszamy w podróż do wybranych miejsc w Lesznie i bliskich okolicach, w których wypadało bywać, i gdzie zdobycie wolnego miejsca przy stoliku, było nie lada wyczynem.