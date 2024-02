Jan Biziel urodził się w Osiecznej. Lekarz ratował życie powstańców wielkopolskich

Jan Biziel - lekarz, który ratował rannych powstańców

J. Biziel wystawiał fałszywe dokumenty i potajemnie przenosił ze szpitala do domów tych powstańców, którym groziła kara śmierci za dezercję z armii pruskiej. Gdy w styczniu 1920 Niemcy przekazywali Bydgoszcz w polskie ręce, był jednym z polskich przedstawicieli i świadków tej historycznej chwili. 20 stycznia jako prezes Polskiej Rady Ludowej witał wkraczające do miasta polskie oddziały wojskowe. A w sierpniu 1920 roku został powołany do członkiem Tymczasowej Rady Miejskiej. Urodzony w Osiecznej lekarz był bardzo skromny, bo gdy zaproponowano mu objęcie posady prezydenta Bydgoszczy, to odmówił i zajął się leczeniem chorych.

Jan Biziel internet