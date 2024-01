Muzeum Okręgowe w Lesznie szuka nowych pamiątek. Powodem wystawa dotycząca 85 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej

Muzeum Okręgowe w Lesznie szuka nowych pamiątek z wojny

Poszukujemy pamiątek i relacji mieszkańców Leszna i regionu, związanych z okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Będziemy wdzięczni za udostępnienie fotografii, dokumentów i przedmiotów związanych z okupacyjnymi losami polskich i żydowskich rodzin poddanych niemieckiemu terrorowi - apeluje o pomoc w zbieraniu eksponatów Muzeum Okręgowe w Lesznie.

Muzealnicy poszukują również materiałów ilustrujących życie uprzywilejowanej podczas okupacji niemieckiej społeczności w Lesznie. Ale to nie wszystko, bo muzeum zwraca się do osób, które pamiętają drugą wojnę światową, prosząc o rozmowę. Wszystko zostanie spisane i nagrane, po to, aby zachować cenne świadectwo w pamięci, a wspomnienia mogły służyć badaniom historyków.