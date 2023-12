Właściciele czworonogów (i nie tylko) apelują, by nie strzelać w sylwestra

Na pewno sylwester oraz 1 stycznia nie będą dla nich łatwe. Tym bardziej że w tych dniach następuje kumulacja fajerwerkowych pokazów. A fajerwerki można kupić w wielu miejscach i choć nie kosztują mało, wciąż wiele osób ochoczo sięga do kieszeni, by wystrzałowo powitać nowy rok.

Pamiętajmy, że fajerwerki można puszczać w sylwestra (31 grudnia) i pierwszy dzień nowego roku (1 stycznia). W przypadku gdy ktoś robi to wcześniej (a niestety wystrzały można już usłyszeć co najmniej od kilku dni), musi liczyć się z tym, że funkcjonariusze mogą wystawić mu mandat.

Coraz więcej osób apeluje, by nie strzelać w sylwestra, biorąc pod uwagę stres, jaki jednocześnie funduje się zwierzakom.

- Kochani Mieszkańcy! Nadchodzi sylwester, czas radości i świętowania. Ale czy możemy uczynić tę noc jeszcze piękniejszą? Dołączmy do Akcji organizowanej przez PL 18 i podarujmy zwierzętom spokój. Bez głośnych fajerwerków cieszmy się tym wyjątkowym wieczorem. Przeznaczmy fundusze, które wydalibyśmy na zakup fajerwerków np. na wsparcie zwierząt z Miedzygminnego Schroniska dla zwierząt Henrykowo - Leszno. Niech nasza radość nie sprawi cierpienia innym istotom. Dołączcie do akcji, by uczynić sylwestra wyjątkowym dla wszystkich! - można przeczytać na stronie leszczyńskiego urzędu.