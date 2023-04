Wszystkie służby zjechały na Zatorze w Lesznie po jednym wezwaniu. Okazało się, że system eCall wezwał pomoc bez powodu Michał Wiśniewski

Dwie jednostki strażackie, policja i karetka pogotowia zostały wezwane na jedną z ulic Zatorza w Lesznie. Powiadomienie wygenerował system eCall, ale okazało się, że nie doszło do wypadku, ani tak naprawdę do żadnego zdarzenia. To nie pierwszy raz, gdy elektronika stawia na nogi wszystkie służby.