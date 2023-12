Wypadek między Osieczną a Wojnowicami. Citroen wpadł do rowu Michał Wiśniewski

Wypadek między Osieczną a Wojnowicami. Citroen wpadł do rowu KMP Leszno Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wypadek na trasie Osieczna – Wojnowice. 1 grudnia 2023 po południu samochód osobowy wpadł do rowu. Autem kierowała 18-letnia mieszkanka powiatu kościańskiego, ale to nie ona była winna temu co zaszło na drodze.