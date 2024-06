Wypadek w centrum Leszna. Na skrzyżowaniu przy Śniadeckich. Zderzyły się dwa auta osobowe Michał Wiśniewski

Zderzenie dwóch samochodów osobowych w centrum Leszna na ulicy. We wtorek 4 czerwca 2024 po godzinie 13.00 doszło do wypadku na ulicy Śniadeckich. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala.