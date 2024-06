Wypoczynek nad jeziorem Dominickim w Boszkowie. Dlaczego część pomostów to ,,teren prywatny'' i ,,zakaz wstępu''?

Prywatne plaże w Boszkowie i pomosty z zakazami wejścia

Dawniej w Boszkowie pomostów było więcej

Zakaz wstępu na pomost w Boszkowie? Co na to prawo?

Prywatne pomosty nad publicznym jeziorem w Boszkowie? Zakazy są możliwe?

Co mówi o tym prawo? Gwarantuje ono ( przynajmniej w teorii) dostęp do jeziora każdemu. Prawo wodne zakazuje grodzenia nieruchomości, przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. Czytamy w nim także o tym że właściciel nieruchomości, przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem, jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie.