Zderzenie busa i pociągu towarowego z cysternami na przejeździe w Lasocicach koło Leszna. To była awaria rogatek?

Do wypadku doszło o godzinie 11.00 w niedzielę 28 maja 2023. Samochód renault traffic jechał od strony Przybyszewa w kierunku drogi krajowej numer 12 w Lasocicach. Przejazd na ulicy Okrężnej w Lasocicach wyposażony jest w sygnalizatory wizualne i ćwiekowe oraz rogatki. Mimo to doszło tam do zderzenia.

OSP Święciechowa

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca przejechał przejazd kolejowy i wtedy w tył jego auta uderzył pociąg towarowy. Nikt nie odniósł obrażeń. Zarówno 35-letni kierowca busa jak i maszynista byli rzeźwi – mówi Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Skład towarowy złożony między innymi z cystern, zatrzymał się za przejazdem w odległości kilkudziesięciu metrów. Tył busa po uderzeniu przez lokomotywę, został uszkodzony. Samochód zjechał z przejazdu na kołach. Wiadać, że prędkośc pociągu nie mogła być duża.