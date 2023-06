Zniknie mural z budynku bursy międzyszkolnej w Lesznie. Powodem jest trwający remont tego obiektu

Na taki remont bursa międzyszkolna w Lesznie przy ulicy Poniatowskiego czekała wiele lat. Rozpoczęte teraz prace prowadzone są głównie we wnętrzach. Usunięto i zabezpieczono meble,

Michał Wiśniewski

Miasto dostało na ten cel dofinansowanie w ramach programu Polski Ład.

- Modernizacja wymusiła konieczność wyprowadzki bursy. Biuro Strefy Płatnego Parkowania przeniosło się czasowo do Stacji Biznes na Słowiańskiej - informuje Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.

Przeprowadziły się też inne komórki miejskie, które działały w tym budynku takie jak się Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, który przeniesiono czasowo do obiektu dawnej pływalni Akwawit. Wydział inwestycji czasowo relokowano do budynku przy Jana Pawła II 21. Mniejsze jednostki miejskie przeniosą się do akademika ANS w Lesznie.

Michał Wiśniewski

Remont będzie polegał na kompleksowej termomodernizacji bursy. Oznacza to między innymi docieplenia elewacji. Zniknie więc oryginalny mural od strony ulicy Kurpińskiego, który opowiada historię kościoła pod wezwaniem Świętego Szczepana. Świątynia miała powstać w Lesznie, lecz został wysadzona w powietrze przez hitlerowców w czasie II Wojny Światowej.