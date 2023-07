16 lat temu spłonęła znana leszczyńska dyskoteka Heaven. Sprawy tego podpalenia nie wyjaśniono do dziś

Wyniku pożaru i akcji strażackiej doszczętnie zniszczone zostało wyposażenie klubu. Śledztwo trwało dziś do grudnia 2007, gdy zapadła decyzja o jego umorzeniu.

To była noc z z 30 na 31 lipca 2007 roku. Pożar wybuchł dziś nad ranem. Tego dnia w Heaven nie było imprezy ani ludzi w lokalu. Tuż przed czwartą nad ranem pracownicy agencji ochroniarskiej zauważyli płomienie wydostające się przez otwory wentylacyjne i zaalarmowali straż pożarną. Mimo szybkiej akcji, klubu nie udało się uratować. Menedżer lokalu sugerował od początku, że w dyskotece mogło dojść do podpalenia.

Leszno i jego mieszkańcy na zjdęciach latem sprzed 15 lat - mamy dziś dla Was fotografgiczną podróż w czasie pokazującą, jak nasze miasto wyglądało i czym żyło jedną i dwie dekady temu.Działo się…

Śledczy brali pod uwagę dwa poważne scenariusze. Jeden mówił o podpalaczu - piromanie działającym z pobudek psychopatycznych, druga zakładała ,,robotę na zamówienie’’. Na ten drugi scenariusz może wskazywać choćby brak śladów włamania do dyskoteki. Sprawca musiał jakoś dostać się do wnętrza i oblać meble palną substancją.

Prokuratura potwierdziła, że pożar był wynikiem podpalenia. - Wskazuje na to ekspertyza śledcza – dodał porokurator.

Jedenaście dni przed pożarem w Lesznie spłonął należący do tego samego właściciela namiot dyskotekowy w nadmorskim Mielnie. Śledczy z Koszalina również mieli pewność, że pożar w Mielnie to robota podpalacza.

Śledczy z Koszalina wytypowali kilka osób, które mogły mieć związek z pożarem. Wśród podejrzewanych jest były pracownik firmy prowadzącej dyskoteki - mieszkaniec Kalisza. Wiadomo, że w noc pożaru dozorował dyskotekę i to on powiadomił o pożarze strażaków. Mężczyzna jednak zniknął.

- Mamy ekspertyzę, z której jasno wynika, że teren dyskoteki został oblany łatwopalną cieczą, być może denaturatem i podpalony. Stąd taka skala zniszczeń. Nikomu do tej pory nie postawiliśmy jednak zarzutów - mówi wówczas zastępca szefa koszalińskiej prokuratury Grzegorz Klimowicz.

- Wiemy, że przebywa na terenie Wielkiej Brytanii. Wiemy to od rodziny. Mężczyzna nie podaje swojego adresu. Robimy wszystko by go namierzyć. Zakładamy, że ten mężczyzna wie bardzo dużo o okolicznościach pożaru, a nawet brał udział w tym zdarzeniu - dodaje przyznał prokurator.

Właściciele dyskoteki wyremontowali lokal i działa on w Lesznie do dziś i przez kolejne 16 lat nie doszło w klubie do żadnych podobnych wydarzeń.

Trzy lata później w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach w Lesznie spłonęły dwa inne obiekty.