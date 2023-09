Ochotnicy z Gronowa zorganizowali piknik strażacki. Przyszło wiele osób

Atrakcją pikniku na pożegnanie lata w Gronowie była seria pokazów strażackich. Wszystko, co mogli zobaczyć widzowie to działania, które w codziennej służbie mogą wykonywać strażacy.

Dziś swoje ślubowanie składają młodzi strażacy z drużyn pożarniczych i postanowiliśmy połączyć to z piknikiem dla wszystkich mieszkańców. Smakoyki przygotowały żony naszych strażaków, a przy grilach stoją własnie strażacy - mówi Wojciech Maćkowiak, prezes OSP Leszno – Gronowo

Impreza organizowana przy remizie OSP w Gronowie ściągnęła w sobotę wielu mieszkańców. Magnesem było pyszne domowe jedzenie i pokazy sprzętu strażackiego, ale także policyjnego i tego należącego do straży miejskiej.

Zobacz galerię zdjęć z pikniku zorganizowanego przez OSP Leszno - Gronowo

Mamy pokazy cięcia samochodu i pomocy osobom poszkodowanym. Przygotowaliśmy też prezentacje gaszenia pożarów różnych substancji, które mamy w domach. Chodzi o uświadamianie zagrożenia jakim jest ogień – dodaje Wojciech Maćkowiak.

Piknik strażacki na pożegnanie lata zorganizowany przez OSP Leszno - Gronow Michał Wiśniewski

OSP Gronowo to jedyna ochotnicza formacja strażacka w Lesznie. Jednostka nie narzeka na brak chętnych i nowych strażaków. Ma też niezłe wyposażenie. Na co dzień ochotnicy z Gronowa są dysponowani do wielu działań równolegle ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej z Leszna.