Tajemnicze pożary w Lesznie sprzed 12 lat. Płonęły pawilony handlowe, winnych nie znaleziono

Pożar pawilonu meblowego w Lesznie przy Racławickiej – ten był pierwszy

Powołani przez prokuraturę biegli mieli sporo trudności, by ustalić, co było przyczyną pojawienia się ognia. W tym przypadku stwierdzono udział osób trzecich. Ktoś manipulował przy tablicy rozdzielczej i watował korki. Za pomocą przewodów zwiększono ich opór. To z kolei wywołało zwarcie i pożar.

W maju 2011 spłonął market budowlany Nomi w Lesznie

Pawilon spłonął, a wśród mieszkańców krążyły plotki, że nie był to przypadek, a celowe działanie podpalacza. Były bowiem dwa źródła ognia - jedno w sklepie, a drugie na zewnątrz, w kontenerze na śmieci.

Archiwum Naszemiasto

By rozwiać wszelkie wątpliwości, prokuratura powołała biegłego z zakresu pożarnictwa, by dociec, czy do pożaru istotnie mogły się przyczynić osoby trzecie. Po niemal ośmiu miesiącach ekspertyz nie znaleziono na to dowodów. Nie udało się również jednoznacznie stwierdzić, co doprowadziło do pojawienia się ognia. Rozprzestrzeniał się on bardzo szybko, bo wewnątrz sklepu było mnóstwo farb, lakierów, pianek i innych łatwopalnych produktów. Spłonęło mienie o łącznej wartości około czterech milionów złotych.