Aktorka kontra radna w Lesznie. Beata Kawka stawia zarzuty nepotyzmu Hannie Kotomskiej z PL 18. Chodzi o pracę dla dzieci radnej

Internetowy wpis aktorki Beaty Kawki pojawił się internecie w środę 21 marca 2024. Aktorka i była kierownik teatru przedstawia w nim kulisy zatrudnienia w Teatrze Miejskim w Lesznie (podległym częściowo miastu, a częściowo marszałkowi) dwóch córek radnej z prezydenckiego kluby radnych PL 18 - Hanny Kotomskiej.

W 2016 roku dwie córki pani Hanki zostały odgórnie "polecone" ówczesnemu dyrektorowi Teatru Miejskiego w Lesznie do prowadzenia kawiarni. Dostały one w owym czasie 20 tys. z pieniędzy podatników na rozruch na dwa lata. Był taki program. Panie były osobnym bytem, nie należały do struktur teatru. Teatr nie chciał się wikłać w usługi gastronomiczne, wszak produkował spektakle, więc oddanie tego miejsca pod wynajem było wybawieniem. Okazało się, że nie do końca... Panie Kotomskie nijak interesu prowadzić nie umiały, oględnie rzecz ujmując - nie szło. Zresztą panie iskry bożej do tego biznesu nie wykazywały, często "bar', jak nazywaliśmy to miejsce, był po prostu nieczynny. Po dwóch latach mocno nieudanej współpracy nastąpiła ostateczna klęska. Ale panie były nie do ruszenia – pisze Beata Kawka w swoim poście w social mediach.