Bar - widmo w Lipnie koło Leszna. Kiedyś stołowali się tu kierowcy, a dziś to śmietnisko

To był niewielki, ale ceniony przez kierowców bar na dawnej trasie krajowej numer 5. Zanim powstała ekspresowa S5 przez lata za Lipnem jadąc w stronę Poznania działała tu jadłodajnia. Często zaglądali tu kierowcy ciężarówek, a zgodnie ze starą zasadą ,,jeśli jedzą tam tirowcy, to musi być dobra kuchnia'', pod bar zajeżdżali też pozostali kierowcy. Było niedrogo i domowo.

Bar – widmo po Lipnem. Wybite szyby i śmieci

Dziś po dawnym barze zostało tylko wspomnienie. Opuszczony budynek w fatalnym stanie dawno już nie przyjmuje żadnych klientów. To dziś pustostan, ale wokół dawnego baru na dużym parkingu za Lipnem pusto wcale nie jest. Wokół budynku walają się sterty śmieci. Najpewniej większość z nich podrzucają tu kierowcy jadący przez parking. Kamery są tylko na stacji paliw. Nie sięgają one jednak aż tak daleko, by przyłapać ,,śmieciarzy''. Ci więc bezkarnie wyrzucają tu dosłownie wszystko.