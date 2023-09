Biegnie remont drogi w powiecie leszczyńskim. Przebudowa drogi do Pawłowic będzie kosztowała ponad 7 milionów

Jak zmieni się droga do Pawłowic w powiecie leszczyńskim

Po przebudowie droga od krajowej „12” do Pawłowic będzie miała 7 metrów szerokości w terenie zabudowanym i 6 metrów poza nim. Ponadto wzdłuż drogi na odcinku 1,8 kilometra zbudowana zostanie ścieżka rowerowa - informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie.

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Samorząd powiatu leszczyńskiego w sierpniu 2022 roku złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rządowe wsparcie wyniesie około 3 700 000. Resztę wydatków sfinansują dwa samorządy. Powiat leszczyński wyłoży prawie 2 200 000, a gmina Krzemieniewo - 1 480 000 złotych.

Najtańszą ofertę w przetargu na przebudowę drogi od krajowej „12” do Pawłowic, złożył spółka Strabag. Firma przebuduje drogę za 7 350 000 złotych. Zgodnie z harmonogramem Strabag na wykonanie robót ma 6 miesięcy. Oznacza to, że droga zostanie przebudowana do końca 2023 roku.