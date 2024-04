Starówka na finiszu. Pierwszy w nowej galerii handlowej w Lesznie ruszył klub fitness Just Gym Dariusz Staniszewski

Nie tylko na zewnątrz Starówki prowadzone prace są na ukończeniu. Trzeba się spieszyć, bo galeria ma by gotowa na 26 kwietnia 2024 roku. Wcześniej ruszy klub fitness Just Gym Dariusz Staniszewski Zobacz galerię (28 zdjęć)

Pierwsza w nowej galerii handlowej Starówka ruszyła siłownia Just Gym. „Klub fitness będzie czynny przez całą dobę i siedem dni w tygodniu" mówi menager Emil Hrynko. Cała galeria handlowa ma być gotowa do 26 kwietnia 2024 roku. W tym dniu pierwsi klienci pójdą na zakupy do Starówki.