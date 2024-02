Choć mamy luty, we Włoszakowicach zainaugurowano rok akademicki. I to jaki! Anna Maćkowiak

Choć mamy luty, we Włoszakowicach zainaugurowano rok akademicki. I to jaki! Działalność rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku, który został założony przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.