Ponad 10 milionów za dworek blisko Leszna. Nieruchomość została wystawiona na sprzedaż

Dworek Jeziorki wystawiono na sprzedaż

Jeziorki to niewielka miejscowość położona po sąsiedzku z Osieczną i oddalona od Leszna o około 10 kilometrów. Najbardziej rozpoznawalny w osadzie jest dworek Jeziorki, w którym były chyba każdy mieszkaniec Leszna.

Pandemia koronawirusa wielu osobom pokrzyżowała plany wyjazdowe. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wybrać się na krótszą wycieczkę, na przykład do... Jeziorek.

Cena za dworek, trzy stajnie, halę do ujeżdżania, drewnianą salę nazwaną Winiarnią, park, pastwiska i otaczające rozległe łąki i pola - wszystko to o powierzchni 13 ha, wynosi 2 200 000 euro, w przeliczeniu na złotówki to ponad 10 100 000 złotych. Szczegółowy opis całej nieruchomości znajdziemy na portalu internetowym.