Czy dostaną nową nawierzchnię? Drogi gruntowe drogi blisko Leszna

Nie wszystkie drogi, którymi zarządza powiat dostaną asfaltowy dywanik, około 33 km dróg ma nawierzchnię gruntową, wśród nich fragment ulicy Dworcowej i droga Przybyszewo - Henrykowo.

Często są to drogi prowadzące przez lasy lub stanowiące dla rolników dojazd do pól. Niektóre z nich dodatkowo położone są na granicy z innymi powiatami - informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie. - Najbardziej uczęszczane z nich, to ulica Dworcowa w Wilkowicach, droga Przybyszewo - Henrykowo czy droga z Niechłodu do granicy z powiatem wschowskim. Te drogi są systematycznie równane, pozostałe - według potrzeb.