Czy ogródki działkowe zmienią nazwę? Chodzi o patrona ROD w Lesznie

Przejście przez ziemie polski armii radzieckiej wcale nie było tak kolorowe jak to przedstawiała propaganda PRL. Wiązało się to z mordami, kradzieżami i gwałtami. Te krzywdy nie mogą pójść w zapomnienie, bo to byłoby „napluciem w twarz” ofiarom systemu - mówił Piotr Płociniczak z Młodzieży Wszechpolskiej.