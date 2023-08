Joanna Kiąca-Fryczkowska walczyła w powstaniu warszawskim. Po wojnie została lekarką i mieszka w Lesznie

1 sierpnia 1944 r. o 17.00 rozpoczęło się powstanie warszawskie

Powstanie musiało wybuchnąć, bo mieliśmy już dość terroru Niemców w okupowanej Warszawie - wspomina Joanna Kiąca-Fryczkowska, żołnierz AK i uczestniczka powstania, dodając - Uważam, że gdyby nie wydano rozkazu, to doszłoby do wielu powstańczych zrywów. Warszawiacy czekali na powstanie. Nasze pokolenie było wychowywane i przygotowywane do tej walki, dlatego nic nie mogło powstrzymać walki o wolność.

Po pacyfikacji Woli i Ochoty - 12 sierpnia powstańcy musieli opuścić posterunek. Dostali rozkaz zmieszania się z ludnością cywilną, w ten sposób dotarli do obozu w Pruszkowie. Warunki były okropne. Kolejnego dnia po przybyciu przeprowadzono selekcję. Oddzielając ludzi starszych od młodych i dzieci. A później wszystkich pędzono do podstawionych wagonów towarowych.

Pociąg jechał przez Leszno

Pociąg jechał przez Leszno, a ponieważ „Joasia” miała rodzinę pod Lesznem, to udało się wyrzucić kartkę z krótką informacją o tym, że żyje i nie wie, gdzie jedzie. Transport z osadzonymi dotarł do Oranienburga, gdzie znowu była selekcja, podczas której mężczyzn separowano od kobiet.

Stamtąd więźniów przewieziono do Ravensbrück. Po wyjściu na kolejową rampę zobaczyli zupełnie inny świat. Pełen żołnierzy niemieckich z pejczami, ujadających psów i pokrzykiwania. Przerażające piekło na ziemi. „Joasia” spędziła tam dwa koszmarne miesiące. Z Ravensbrück trafiła do do fabryki amunicji w Salzgitter, gdzie pracowała na tokarce. W kwietniu 1945 roku słychać było już pomruki nadciągającego frontu.

„Marsz śmierci” więźniów

Niemcy uformowali transport liczący ponad 3 000 więźniów, pędząc pieszo do obozu w Bergen-Belsen. Marsz śmierci przeżyło około 800 osób. Gdy przekroczyliśmy Bergen-Belsen, to muszę powiedzieć, że Ravensbrück czy Salzgitter, to było niebo w porównaniu z tym, co zobaczyliśmy - masa rozkładających się ciał, których nikt nie usuwał. Taki był kwiecień 1945 roku - wspomina Joanna Kiąca-Fryczkowska.

Wyzwolenie zastało dziewczynę w bardzo słabej kondycji. Zachorowała na tyfus, a obóz przeżyła tylko dzięki pomocy współosadzonych. Do Polski wróciła w 1947 roku. Wcześniej, w Anglii spotkała swojego ojca, który powiedział „Ja tęsknię za mamą i wracam do Polski, ale ciebie nie namawiam. Musisz to przemyśleć i sama zadecydować”.