Dramat w powiecie gostyńskim. Czterolatka wpadła do kotła z gotującym się żurkiem Dariusz Staniszewski

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w piątek - 15 marca 2023 roku w Pępowie w powiecie gostyńskim. Czteroletnia dziewczynka wpadła do kociołka w którym gotowała się zupa. Z rozległymi poparzeniami została śmigłowcem LPR przetransportowana do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.