Drogowy absurd w centrum Leszna ma zniknąć. Dziś pasy prowadzą wprost na płot przy Dąbrowskiego

Mamy tu drogowy absurd, bo coś co miało służyć poprawie bezpieczeństwa – czyli płot, stworzyło tak naprawdę nowe zagrożenie. Zwróciłem się w tej sprawie do dyrekcji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie i mam zapewnienie, że płot na odcinku od przejścia dla pieszych w stronę galerii Starówka będzie zdjęty. Czekamy już tylko na zamówienie odpowiedniego oznakowania. To kwestia dni – zapewnia radny Patryk Józefowicz.