Drugi wyrok skazujący dla hodowcy norek z Długich Starych koło Leszna. Czy przedsiębiorcę czeka więzienie?

Wyrok z czwartku 18 stycznia 2024 tak komentuje Stowarzyszenie Otwarte Klatki

– Jest to jeden z surowszych wyroków jaki zapadł w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami na fermach futrzarskich. Dla nas najważniejsze jest to, że jeśli wyrok się uprawomocni, to sprawca nie będzie mógł wykonywać żadnych prac związanych z hodowlą norek przez wiele lat. Mamy nadzieję, że doprowadzi to do zamknięcia fermy.