Impreza odbyła się na terenie należącym do nadleśnictwa, a znajdującym się w Krzyżowcu.

- W programie oprócz degustacji przygotowano także animacje dla dzieci. Mamy też pokazowy ul pszczeli oraz wyroby Koła Gospodyń Wiejskich, a także stoiska z miodami i innymi smakołykami - mówił Marek Wąsowicz z Nadleśnictwa Włoszakowice .

Dzień Smolarza 2023 w Krzyżowcu zgromadził wielu widzów Michał Wiśniewski

Dla widzów dużą atrakcją było wypalanie retorty. To rzadka okazja, by zobaczyć piec do wypalania węgla drzewnego.

Pomysł odtworzenia jedynego w okolicy stanowiska retort powstał w 2011 roki Pochodzą one sprzed II wojny światowej, a uzyskany tutaj węgiel służył niegdyś do napędzania silników. Teraz wykorzystany zostanie do celów nadleśnictwa. Przyda się organizacji spotkań grillowych.

Retorta w Krzyżowcu wypala głównie drewno bukowe i dębowe, którego pod dostatkiem jest w okolicznych lasach.