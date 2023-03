Film o Leonie Rozpendowskim już gotowy. Kiedy premiera filmu o artyście malarzu z Leszna?

Wpadam do biblioteki - tej starej i nie podoba mi się. Czegoś tam brakowało, a więc szukam dalej. Wchodzę do jednego z zakładów fotograficznych, ale tam byłoby dużo zachodu ze scenografią. Odpaliłem hulajnogę i szukam dalej. Tam są fajne drzwi, a w innej kamienicy schody. Pomyślałem, że nie możemy kręcić w 100 miejscach. Nie było na to czasu. Pomyślałem, że jeszcze raz pojadę na Kościelną, spojrzałem w witrynę Artiszok i pomyślałem - to jest to właściwe miejsce! Właścicielka bardzo chętnie zgodziła się i były tam kręcone sceny z zakładu fotograficznego Kochowicza - dodaje Leszek Szabłowski.