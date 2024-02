Projektanci już planują nową salę widowiskową dla 600 widzów po dawnej bibliotece w Lesznie. Co z parkingami? Michał Wiśniewski

Budynek dawnej biblioteki przy Chrobrego sąsiaduje przez ścianę z MOK. Tu miałaby powstać nowa sala widowiskowa dla 600 widzów. Dariusz Staniszewski Zobacz galerię (8 zdjęć)

Nowoczesna sala po dawnej bibliotece w Lesznie przy Chrobrego dla 600 widzów – to pomysł prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka na najbliższe lata. Miasto ma już projektantów, którzy do jesieni mają przedstawić swój pomysł. W projekcie nie ma jednak przewidzianego parkingu, co zdaniem prezydenta nie stanowi problemu.