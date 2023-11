Galeria handlowa Goplana przy koślawej ulicy. Kiedy ruszy remont ulicy w centrum Leszna?

Co z remontem ulicy Królowej Jadwigi w Lesznie?

Przy ulicy Królowej Jadwigi finiszuje budowa dużej galerii handlowej. Wprawdzie ruch samochodów do i z galerii, będzie prowadzony ulicami Niepodległości i Dąbrowskiego, to ulicą Królowej Jadwigi do sklepów dojdą piesi. Stan nawierzchni ulicy i chodników wymaga pilnej interwencji. Stąd w 2024 roku samorząd zaplanował modernizację Królowej Jadwigi rozłożoną na dwa lata.

Dariusz Staniszewski

Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi będzie kosztowała około 15 000 000 złotych. Samorząd nie ma możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji z jakichkolwiek programów. Kwota znajdzie się w budżecie miasta na 2024 i mam nadzieję, że zostanie przyjęta przez radnych - mówi prezydent Łukasz Borowiak.

Swoją cegiełkę w wysokości 4 000 000 złotych do remontu ulicy Królowej Jadwigi dołożą Wodociągi Leszczyńskie.