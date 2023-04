Galeria Książki w Lesznie. Będzie wizytówką i miejscem spotkań mieszkańców miasta

W przeddzień Światowego Dnia Książki, który przypada na 23 kwietnia 2023 roku, w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zaplanowano fetowanie powołanej Galerii Książki.

To miejsce ma być wizytówką miasta. Chcemy aby Leszczyńska Galeria Książki pełniła funkcję galerii w dobrym tego słowa znaczeniu - Galerii Kultury, ale też potocznie, ma być miejscem odwiedzin, spędzania wolnego czasu, spotkań rodzinnych, imprez artystycznych, miejscem edukacji i realizacji marzeń. Miejscem, do którego można po prostu wejść i być. I na koniec najważniejszym tematem, który zawsze będzie przewijać się w naszej działalności jest książka. Książka, która nas ubogaca, edukuje, uszlachetnia. Dlatego to miejsce nazwaliśmy Leszczyńską Galerią Książki - wyjaśni dyrektor MBP Andrzej Kuźmiński.