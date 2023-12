Groźny wypadek na alejach Jana Pawła 2. Jeden z samochodów przebił sią na przeciwległy pas Dariusz Staniszewski

Do wypadku drogowego w centrum Leszna doszło we wtorek - 12 grudnia 2023 roku. Na alejach Jana Pawła 2 zderzył się volkswagen passat z ciężarówką, a następnie osobówka przebiła się na przeciwległy pas, gdzie doszło do zderzenia z renault. Jedna z osób potrzebowała pomocy medycznej.