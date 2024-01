Jedyny taki w całej Polsce. Szybowiec na cokole zdobi Leszno, zobacz inne nietypowe pomniki w Wielkopolsce

Szybowiec na cokole przy rondzie Zatorze w Lesznie

Wichura, która przeszła nad miastem w 2002 roku poważnie uszkodziła szybowiec. Na czas Szybowcowych Mistrzostw Świata zamontowano inny model, znany jako Mucha 100, a dopiero w 2006 roku na cokole postawiono model Jantar, który stoi do dziś przy rondzie Zatorze Michał Wiśniewski

Szybowiec na metalowym ramieniu znają wszyscy mieszkańcy Leszna i większość przyjezdnych. Widzą go też pasażerowie pociągów jadących przez Leszno linią Poznań – Wrocław. „Pomnik szybowca na cokole jest uważany za symbol miasta i pojawił się w Lesznie przy okazji organizowanych mistrzostw świata w szybownictwie w 1968 roku" czytamy na stronie Region Leszno.

Szybowiec na postumencie u zbiegu ulicy Kasprowicza i Święciechowskiej zamontowano przy okazji Centralnych Dożynek 1977 w Lesznie. Nie oznacza to wcale, że jest to ciągle ten sam model szybowca.