Jest kolejny kandydat na fotel prezydenta Leszna. ,,Chcę być alternatywą'' – mówi o sobie

Adam Gbiorczyk do tej pory kojarzony był z Konfederacją, w ramach której bezskutecznie walczył o mandat senatora w jesiennych wyborach parlamentarnych. Jak sam przyznaje jest członkiem partii Nowa Nadzieja, ale w wyborach samorządowych w Lesznie nie chce iść pod partyjnym sztandarem.

W wyścigu wyborczym na stanowisko prezydenta Leszna zmierzyć ma się kwietniu 2024 kilka osób. Na razie oficjalnie potwierdzają to trzy osoby. Gotowy na prezydenturę jest urzędujący od dwóch kadencji…

On sam chce być nie tylko mieszkańcem, ale ma plan pokierować miastem.

W Lesznie do wyborów samorządowych Lewica idzie wspólnie z Trzecią Drogą. Dziś taką wiadomość zakomunikowali działacze. Nie przedstawili jednak oficjalnie żadnych nazwisk. Te mamy poznać w w trzecim…

Gbiorczyk nie podał na razie żadnych szczegółów dotyczących propozycji wyborczych, które będzie prezentował w kampanii. Zapowiedział, że zrobi to na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. ,,Drużyna dla Leszna'' przedstawiła za to kandydatów na radnych? To Łukasz Goryniak, Daniel Baldys i Krzysztof Berliński.