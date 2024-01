Kto powalczy o fotel prezydenta w Lesznie w wyborach 2024? Na razie oficjalnie mamy troje kandydatów. Reszta czeka albo się zastanawia

Swój start, nieco później od Borowiaka zapowiedział też poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Rusiecki.

Jesienią 2023 wystartowałem w wyborach parlamentarnych po to, żeby wspólnie zmieniać Polskę. Udało się i 15 października zmieniliśmy bieg rzeki, a teraz zmieniamy kraj. Gdy dzisiaj wyjeżdżałem z domu na leszczyńskim Zatorzu, to wiedziałem, że będzie to ważny dzień. Dzień, w którym będą musiał wytłumaczyć, dlaczego jeszcze 15 października prosiłem o poparcie w wyborach parlamentarnych, a teraz będę prosił o poparcie w wyborach na fotel prezydenta Leszna. Bardzo chciałbym, abyśmy tutaj w Lesznie, 7 kwietnia, pogonili rządzące miastem PiS i Łukasza Borowiaka, który mu przewodzi - mówił Grzegorz Rusiecki.