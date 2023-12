Już za tydzień ulicami Leszna przejdzie Orszak Trzech Króli

Kadzidłem można okadzić domostwa, co ma chronić przed chorobami i nieszczęściami. Kreda natomiast służy oznaczaniu drzwi domów. Chrześcijanie na drzwiach domów kreślą pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego, ale co tłumaczy się również jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił dom: „Christus mantionem benedicat”.

Od 2011 roku 6 stycznia, w którym przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu w części miejscowości organizowane są Orszaki Trzech Króli. Orszak przejdzie również ulicami Leszna.