Kobieta zajmie miejsce Adama Mytycha. Łukasz Borowiak o trzeciej kadencji prezydenta Leszna

Kto będzie wiceprezydentem Leszna?

Mogę powiedzieć, że jest to kobieta, która pracuje w urzędzie miasta i mieszka poza Lesznem - poinformował.

Jeśli wygram wybory, to na pierwszego wiceprezydenta Leszna powołam kobietę - zadeklarował prezydent.

Janina Małgorzata Halec była jedyną kobietą prezydentką Leszna. Miało to miejsce dosyć dawno, bo w Polsce Ludowej. Po 1990 roku miastem zarządzało trzech mężczyzn, i żaden z nich nie powołał kobiety na fotel wiceprezydentki Leszna. A tylko raz, kobieta była szefową rady miejskiej. Annę Ptasik wybrano na przewodniczącą w 1990 roku. O tym jakie funkcje pełniły w samorządzie Leszna kobiety przeczytasz TUTAJ

Tomasz Malepszy nie będzie po raz kolejny przewodniczącym rady miejskiej Leszna

Ważną synekurą w samorządowej układance jest fotel przewodniczącego rady miejskiej. Od 2018 roku pracami rady kieruje Tomasz Malepszy. 78-latek w kolejnej kadencji samorządu nie będzie starał się o to stanowisko.

Rozmowy jeszcze trwają i nic nie jest postanowione - odpowiedział pytany o fotel przewodniczącej rady dla kobiety, Łukasz Borowiak.

Warunkiem sine qua non w przymiarkach do samorządowych stanowisk jest wygrana 7 kwietnia 2024. O tym, kto będzie zarządzał miastem przez kolejnych pięć lat zadecydują mieszkańcy i mieszkanki Leszna. Wybiorą również 23 osoby do rady miejskiej, a nowa rada wskaże przewodniczącego lub przewodniczącą. O tym czy po blisko 35 latach kobieta ponownie pokieruje radą, przekonamy się po ogłoszeniu wyników.