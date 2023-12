Koniec z objazdem. Lada moment otworzą przebudowany most w powiecie leszczyńskim

Przebudowa mostu na drodze Brenno-Miastko w gminie Wijewo

Powiat Leszczyński

Roboty przy przebudowie mostu na drodze Brenno-Miastko są już praktycznie zakończone - informuje Jarosław Dokurno z Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

Most w Miastku wymagał pilnej interwencji i gorszego wśród 19. zarządzanych przez powiat leszczyński nie było. Czekając na remont Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, wprowadził zakaz wjazdu pojazdów ważących ponad 10 ton i ograniczył dopuszczalną prędkość do 30 km/h. Wszystko po to, aby nie doszło do katastrofy budowlanej.

Przetarg na wymagającą dużych umiejętności i precyzji inwestycję wygrało przedsiębiorstwo Most z Sopotu. Wraz z przebudową samego mostu wybudowano nowe dojazdy o łącznej długości 140 metrów. Roboty, które ruszyły pod koniec sierpnia, wymusiły zamknięcie drogi Brenno – Miastko. Wkrótce kierowcy ponownie wjadą na tę drogę.

Wymagające dużych umiejętności i precyzji zadanie kosztuje prawie 3 500 000 złotych, z czego 1 500 000 złotych jest dotacją z Ministerstwa Infrastruktury. Reszta pieniędzy pochodzi z budżetu powiatu leszczyńskiego.