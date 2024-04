Ma dopiero 27 lat i właśnie został wójtem najmłodszym w całej Wielkopolsce. Mikołaj Kostaniak będzie rządził gminą Święciechowa WIDEO

Start Mikołaja Kostaniaka w wyborach samorządowych nie był dla mieszkańców gminy zaskoczeniem. Znali już tego kandydata, który od kilku lat aktywie zaangażowany jest w działania lokalnej społeczności.

Dziś Mikołaj Kostaniak po wygranych wyborach czeka na formalne powierzenie mu obowiązków wójta gminy Święciechowa. Pokonał w walce o fotel wójta doświadczonego Marka Lorycha, którzy rządził gminą przez trzy kadencje.

Kostaniak jest być może jednym z najmłodszych wójtów w Wielkopolsce i całym kraju.

Mam na tę chwilę skończone 27 lat, w tym roku skończę 28. Prawo pozwala, by w wieku 25 lat kandydować na urząd wójta i postanowiłem, że to już czas i zrobiłem to – mówi nam zwycięzca wyborów w Święciechowie.

Tak młody wiek to nieczęsta sytuacja wśród samorządowców, zwłaszcza tych stojących na czele gmin. Młodzi radni się są już zaskoczeniem, ale tak młody wójt to coś budzącego zainteresowanie. Mikołaj Kostaniak przyznaje, że brał to pod uwagę decydując się na swój start w wyborach.