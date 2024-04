To oni są nowymi radnymi gminy Święciechowa. Zobaczcie nazwiska i zdjęcia rajców gminy

Niektórzy mówią, że wiek to obciążenie i szczerze mówiąc, bałem się tego nieco w kampanii. Gdy jednak wybrałem się osobiście z wizytą w domach naszych mieszkańców, to zobaczyłem coś zupełnie innego. Usłyszałem, że ,,głosujemy na młodego'' i to, że ludzie chcą zmian i świeżości – dodaje Mikołaj Kostaniak.